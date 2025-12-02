ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:07, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 511 تەڭگە، ساتۋ - 514,17 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,81 تەڭگە، ساتۋ - 599,02 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,98 - 75,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,40 تەڭگە، ساتۋ - 601,40 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,63 تەڭگە؛

    - يۋان 73,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77, 96 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 1-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 513,45 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
