دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 511 تەڭگە، ساتۋ - 514,17 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,81 تەڭگە، ساتۋ - 599,02 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,98 - 75,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,40 تەڭگە، ساتۋ - 601,40 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,63 تەڭگە؛
- يۋان 73,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77, 96 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 1-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 513,45 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان