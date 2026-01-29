دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 503,00 تەڭگە، ساتۋ - 506,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,41 تەڭگە، ساتۋ - 606,41 تەڭگە؛
- رۋبل 6,48 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,36 - 76,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 502,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,91 تەڭگە، ساتۋ - 606,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 74,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,49 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 28 - قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 503,90 تەڭگە بولدى.