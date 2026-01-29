ق ز
    10:51, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 503,00 تەڭگە، ساتۋ - 506,50 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,41 تەڭگە، ساتۋ - 606,41 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,48 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,36 - 76,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 502,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,91 تەڭگە، ساتۋ - 606,93 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 74,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,49 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 28 - قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 503,90 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
