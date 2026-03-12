    09:53, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 490,98 تەڭگە، ساتۋ - 493,54 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,80 تەڭگە، ساتۋ - 574,60 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,16 - 6,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,01 - 74,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 487,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,97 تەڭگە، ساتۋ - 574,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛

    - يۋان 72,17 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,26 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 11-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,39 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
