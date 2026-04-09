دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 475,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 482,10 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,03 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,05 تەڭگە، ساتۋ - 6,35 تەڭگە؛
- يۋان 68,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 478,58 تەڭگە، ساتۋ - 482,69 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 556,13 تەڭگە، ساتۋ - 562,12 تەڭگە؛
- رۋبل 5,99 - 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,84 - 72,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 8 - ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 12,32 تەڭگەگە ءوسىپ، 475,31 تەڭگە بولدى.