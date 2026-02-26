دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 498,93 تەڭگە، ساتۋ - 501,86 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 588,84 تەڭگە، ساتۋ - 594,42 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,97 - 74,11 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 497,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,09 تەڭگە، ساتۋ - 593,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 71,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,88 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 25-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,02 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 501,26 تەڭگە بولدى.