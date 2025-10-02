دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 543,90 تەڭگە، ساتۋ - 550,09 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 641,02 تەڭگە، ساتۋ - 645 تەڭگە؛
- رۋبل 6,62 - 6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,50- 79,16 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 545,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 550,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 638,66 تەڭگە، ساتۋ - 646,66 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
- يۋان 76,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,26 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 1-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,15 تەڭگە بولدى.
دوسبول اتاجان