ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:51, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 543,90 تەڭگە، ساتۋ - 550,09 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 641,02 تەڭگە، ساتۋ - 645 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,62 - 6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,50- 79,16 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 545,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 550,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 638,66 تەڭگە، ساتۋ - 646,66 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
    - يۋان 76,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,26 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 1-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,15 تەڭگە بولدى.

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار