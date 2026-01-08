ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:53, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 513,08 تەڭگە، ساتۋ - 516,81 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,16 تەڭگە، ساتۋ - 604,86 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,19 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,58 - 76,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,97 تەڭگە، ساتۋ - 605,13 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
    - يۋان 73,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,22 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,83 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار