دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 513,08 تەڭگە، ساتۋ - 516,81 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,16 تەڭگە، ساتۋ - 604,86 تەڭگە؛
- رۋبل 6,19 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,58 - 76,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,97 تەڭگە، ساتۋ - 605,13 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
- يۋان 73,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,22 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,83 تەڭگە بولدى.