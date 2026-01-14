دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 509,81 تەڭگە، ساتۋ - 512,12 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,10 تەڭگە، ساتۋ - 597,69 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,61 - 76,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 508,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,04 تەڭگە، ساتۋ - 602,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,34 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 73,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,69 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 13-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,75 تەڭگە بولدى.