ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:07, 14 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта курси
    فوتو: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 509,81 تەڭگە، ساتۋ - 512,12 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,10 تەڭگە، ساتۋ - 597,69 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,37 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,61 - 76,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 508,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,04 تەڭگە، ساتۋ - 602,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,34 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛

    - يۋان 73,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,69 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 13-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,75 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار