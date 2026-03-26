دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 479,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 485,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,06 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,75 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
- يۋان 72,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 483,02 تەڭگە، ساتۋ - 485,70 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,13 تەڭگە، ساتۋ - 560,61 تەڭگە؛
- رۋبل 5,88 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,38 - 74,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى.