    09:07, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 479,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 485,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,06 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,75 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛

    - يۋان 72,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 483,02 تەڭگە، ساتۋ - 485,70 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,13 تەڭگە، ساتۋ - 560,61 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,88 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,38 - 74,01 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
