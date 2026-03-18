دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 476,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,88 تەڭگە، ساتۋ - 554,88 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,03 تەڭگە؛
- يۋان 71,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,91 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 476,96 تەڭگە، ساتۋ - 484,46 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,59 تەڭگە، ساتۋ - 559,13 تەڭگە؛
- رۋبل 5,75 - 5,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,52 - 74,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 17-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,59 تەڭگەگە ارزانداپ، 479,02 تەڭگە بولدى.