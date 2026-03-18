    09:25, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 476,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,88 تەڭگە، ساتۋ - 554,88 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,03 تەڭگە؛

    - يۋان 71,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,91 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 476,96 تەڭگە، ساتۋ - 484,46 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,59 تەڭگە، ساتۋ - 559,13 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,75 - 5,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,52 - 74,32 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 17-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,59 تەڭگەگە ارزانداپ، 479,02 تەڭگە بولدى.

