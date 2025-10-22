ق ز
    09:39, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 538,86 تەڭگە، ساتۋ - 540,74 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,80 تەڭگە، ساتۋ - 629,61 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,56 - 6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,90 - 78,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 537,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,45 تەڭگە، ساتۋ - 632,34 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان 76,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 21-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,47 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,56 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
