دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 538,86 تەڭگە، ساتۋ - 540,74 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,80 تەڭگە، ساتۋ - 629,61 تەڭگە؛
- رۋبل 6,56 - 6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,90 - 78,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 537,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,34 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,45 تەڭگە، ساتۋ - 632,34 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 76,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 21-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,47 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,56 تەڭگە بولدى.