    09:06, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 501,11 تەڭگە، ساتۋ - 503,75 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,12 تەڭگە، ساتۋ - 597,00 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,46 - 6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,46 - 75,24 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 493,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,99 تەڭگە، ساتۋ - 600,99 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛

    - يۋان 73,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 3-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,73 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,44 تەڭگە بولدى.

    ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
