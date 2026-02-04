دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 501,11 تەڭگە، ساتۋ - 503,75 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,12 تەڭگە، ساتۋ - 597,00 تەڭگە؛
- رۋبل 6,46 - 6,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,46 - 75,24 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 493,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,99 تەڭگە، ساتۋ - 600,99 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 73,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 3-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,73 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,44 تەڭگە بولدى.