ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:39, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 525,96 تەڭگە، ساتۋ - 527,86 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,99 تەڭگە، ساتۋ - 611,46 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,40 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 74,08 - 76,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 523,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,40 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,46 تەڭگە، ساتۋ - 613,34 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,34 تەڭگە، ساتۋ - 6,49 تەڭگە.
    - يۋان 74,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 11-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 525,28 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
