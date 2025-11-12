دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 525,96 تەڭگە، ساتۋ - 527,86 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,99 تەڭگە، ساتۋ - 611,46 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,08 - 76,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 523,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,40 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,46 تەڭگە، ساتۋ - 613,34 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,34 تەڭگە، ساتۋ - 6,49 تەڭگە.
- يۋان 74,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 11-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 525,28 تەڭگە بولدى.