ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:39, 05 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 524,56 تەڭگە، ساتۋ - 527,13 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 602,73 تەڭگە، ساتۋ - 607,91 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 74,23 - 77,06 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 522,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,59 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,61 تەڭگە، ساتۋ - 611,61 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.

    - يۋان 74,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,13 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 4 قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 522,49 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
