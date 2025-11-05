دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 524,56 تەڭگە، ساتۋ - 527,13 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 602,73 تەڭگە، ساتۋ - 607,91 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,23 - 77,06 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 522,65 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,59 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 601,61 تەڭگە، ساتۋ - 611,61 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.
- يۋان 74,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,13 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 4 قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 522,49 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان