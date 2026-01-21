11:06, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5
دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 508,25 تەڭگە، ساتۋ - 510,88 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,71 تەڭگە، ساتۋ - 596,43 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,73 - 76,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 506,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,94 تەڭگە، ساتۋ - 599,94 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 74,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,19 تەڭگەدەن ساتىلادى.