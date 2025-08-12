09:06, 12 - تامىز 2025 | GMT +5
دوللار، ەۋرو جانە رۋبلدىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 542,31 تەڭگە، ساتۋ - 544,51 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 629,04 تەڭگە، ساتۋ - 633,25 تەڭگە؛
- رۋبل 6,67 - 6,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 540,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 627,52 تەڭگە، ساتۋ - 637,52 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 11-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,85 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 542,66 تەڭگە بولدى.