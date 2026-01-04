دوللار، ەۋرو: بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - الماتى مەن استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبلدىڭ ورتاشا سالماقتالعان ساتىپ الۋ جانە ساتۋ باعامدارى ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
Kurs.kz دەرەكتەرى بويىنشا قازىرگى ۋاقىتتا الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىنىڭ ورتاشا باعامى:
دوللار: ساتىپ الۋ - 508,49 تەڭگە، ساتۋ - 512,82 تەڭگە
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,42 تەڭگە، ساتۋ - 602,13 تەڭگە
رۋبل: 6,11 - 6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى
استاناداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 507,13 تەڭگە، ساتۋ - 514,13 تەڭگە
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,98 تەڭگە، ساتۋ - 602,93 تەڭگە
رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە
شىمكەنتتە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 507,00 تەڭگە، ساتۋ - 515,00 تەڭگە
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,82 تەڭگە، ساتۋ - 600,64 تەڭگە
رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,23 تەڭگە، ساتۋ - 6,36 تەڭگە
رەسمي ۆاليۋتا باعامى دەمالىس كۇندەرى كەلەسىدەي:
1 دوللار - 505,53 تەڭگە
1 ەۋرو - 593,44 تەڭگە
1 رۋبل - 6,34 تەڭگە
31-جەلتوقسانداعى كۇندىك ساۋدا ناتيجەسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا سالماقتالعان باعامى 505,53 تەڭگە بولىپ، 3,02 تەڭگەگە كوتەرىلدى.