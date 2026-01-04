ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:15, 04 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو: بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - الماتى مەن استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبلدىڭ ورتاشا سالماقتالعان ساتىپ الۋ جانە ساتۋ باعامدارى ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    обмен валют, ақша айырбастау
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz دەرەكتەرى بويىنشا قازىرگى ۋاقىتتا الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىنىڭ ورتاشا باعامى:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 508,49 تەڭگە، ساتۋ - 512,82 تەڭگە

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,42 تەڭگە، ساتۋ - 602,13 تەڭگە

    رۋبل: 6,11 - 6,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى

    استاناداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 507,13 تەڭگە، ساتۋ - 514,13 تەڭگە

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,98 تەڭگە، ساتۋ - 602,93 تەڭگە

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,17 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە

    شىمكەنتتە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 507,00 تەڭگە، ساتۋ - 515,00 تەڭگە

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,82 تەڭگە، ساتۋ - 600,64 تەڭگە

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,23 تەڭگە، ساتۋ - 6,36 تەڭگە

    رەسمي ۆاليۋتا باعامى دەمالىس كۇندەرى كەلەسىدەي:

    1 دوللار - 505,53 تەڭگە

    1 ەۋرو - 593,44 تەڭگە

    1 رۋبل - 6,34 تەڭگە

    31-جەلتوقسانداعى كۇندىك ساۋدا ناتيجەسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا سالماقتالعان باعامى 505,53 تەڭگە بولىپ، 3,02 تەڭگەگە كوتەرىلدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار