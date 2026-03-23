دوللار، ەۋرو: بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءىرى قالالارى - استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ 23-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا ساتىپ الۋ-ساتۋ باعالارى قانداي ەكەنى انىقتالدى.
Kurs.kz دەرەكتەرىنە سايكەس، قازىر استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى ورتاشا كۋرس:
دوللار: ساتىپ الۋ 479,02 تەڭگە، ساتۋ 486,00 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ 552,00 تەڭگە، ساتۋ 562,00 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ 5,85 تەڭگە، ساتۋ 6,25 تەڭگە.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ 481,78 تەڭگە، ساتۋ 484,10 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ 555,67 تەڭگە، ساتۋ 561,30 تەڭگە؛
رۋبل: 5,81 - 6,01 تەڭگە ارالىعىندا.
شىمكەنتتە:
دوللار: ساتىپ الۋ 482,17 تەڭگە، ساتۋ 484,25 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ 554,83 تەڭگە، ساتۋ 561,00 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ 5,83 تەڭگە، ساتۋ 5,95 تەڭگە.
دەمالىس كۇندەرى رەسمي ۆاليۋتا كۋرستارى مىناداي:
1 دوللار — 482,33 تەڭگە،
1 ەۋرو — 557,57 تەڭگە،
1 رۋبل — 5,74 تەڭگە.