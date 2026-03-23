ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:41, 23 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو: بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءىرى قالالارى - استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ 23-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا ساتىپ الۋ-ساتۋ باعالارى قانداي ەكەنى انىقتالدى.

    Kurs.kz دەرەكتەرىنە سايكەس، قازىر استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى ورتاشا كۋرس:

    دوللار: ساتىپ الۋ 479,02 تەڭگە، ساتۋ 486,00 تەڭگە؛
    ەۋرو: ساتىپ الۋ 552,00 تەڭگە، ساتۋ 562,00 تەڭگە؛
    رۋبل: ساتىپ الۋ 5,85 تەڭگە، ساتۋ 6,25 تەڭگە.
    الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ 481,78 تەڭگە، ساتۋ 484,10 تەڭگە؛
    ەۋرو: ساتىپ الۋ 555,67 تەڭگە، ساتۋ 561,30 تەڭگە؛
    رۋبل: 5,81 - 6,01 تەڭگە ارالىعىندا.
    شىمكەنتتە:

    دوللار: ساتىپ الۋ 482,17 تەڭگە، ساتۋ 484,25 تەڭگە؛
    ەۋرو: ساتىپ الۋ 554,83 تەڭگە، ساتۋ 561,00 تەڭگە؛
    رۋبل: ساتىپ الۋ 5,83 تەڭگە، ساتۋ 5,95 تەڭگە.
    دەمالىس كۇندەرى رەسمي ۆاليۋتا كۋرستارى مىناداي:

    1 دوللار — 482,33 تەڭگە،
    1 ەۋرو — 557,57 تەڭگە،
    1 رۋبل — 5,74 تەڭگە.

     

    Ризабек Нүсіпбекұлы
