    12:13, 01 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دوللار، رۋبل، يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 530,60 تەڭگە، ساتۋ - 532,85 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 612,95 تەڭگە، ساتۋ - 617,20 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,47 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,20 - 77,87 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 528,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,61 تەڭگە، ساتۋ - 618,77 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە.

    - يۋان 75,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,47 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
