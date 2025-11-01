دوللار، رۋبل، يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 530,60 تەڭگە، ساتۋ - 532,85 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 612,95 تەڭگە، ساتۋ - 617,20 تەڭگە؛
- رۋبل 6,47 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,20 - 77,87 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 528,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,61 تەڭگە، ساتۋ - 618,77 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,43 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە.
- يۋان 75,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,47 تەڭگە بولدى.