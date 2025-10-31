دوللار قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,47 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 530,07 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 530,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 532,30 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 613,23-617,70 تەڭگە، ال رۋبل 6,48-6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,91 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 528,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,64 تەڭگە، ساتۋ - 618,81 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,59 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,68 تەڭگە، ساتۋ - 79,53 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 30-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,07 تەڭگە بولدى.