ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:44, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,47 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 530,07 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 530,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 532,30 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 613,23-617,70 تەڭگە، ال رۋبل 6,48-6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,91 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 528,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,49 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,64 تەڭگە، ساتۋ - 618,81 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,59 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,68 تەڭگە، ساتۋ - 79,53 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 30-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,11 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,07 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
