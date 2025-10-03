ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,58 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 547,57 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 546,96 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 547,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 549,45 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 641,56 -644,48 تەڭگە، ال رۋبل 6,59 -6,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,88 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 546,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 552,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 638,66 تەڭگە، ساتۋ - 646,68 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,28 تەڭگە، ساتۋ - 80,15 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 2-قازان كۇندىزگى كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,95 تەڭگەگە ارزانداپ، 546,96 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار