ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:12, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    دوللار قور نارىعىندا تاعى دا ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,34 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,75 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 622,92 -627,19 تەڭگە، ال رۋبل 6,63-6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 534,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,52 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 619,55 تەڭگە، ساتۋ - 629,54 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 21-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,75 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
