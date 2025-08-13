ق ز
    17:28, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    دوللار قور نارىعىندا 4 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,96 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 542,29 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,62 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 628,31-634,22 تەڭگە، ال رۋبل 6,66-6,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,55 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,30 تەڭگە، ساتۋ - 633,23 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,77 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 12-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,29 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
