دوللار قور نارىعىندا 4 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,08 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,96 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 542,29 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 539,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,62 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 628,31-634,22 تەڭگە، ال رۋبل 6,66-6,78 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,55 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,30 تەڭگە، ساتۋ - 633,23 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,77 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 12-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,29 تەڭگە بولدى.