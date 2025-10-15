ق ز
    18:15, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار قور بيرجاسىندا نىعايا ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,56 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,63 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,62 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,54-629,72 تەڭگە، ال رۋبل 6,68-6,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 537,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,49 تەڭگە، ساتۋ - 632,53 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,73 تەڭگە، ساتۋ - 6,90 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,96 تەڭگە، ساتۋ - 79,83 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 14-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,63 تەڭگە بولدى.

