دوللار قور بيرجاسىندا نىعايا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,56 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 538,63 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,62 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,54-629,72 تەڭگە، ال رۋبل 6,68-6,80 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,48 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 537,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,69 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,49 تەڭگە، ساتۋ - 632,53 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,73 تەڭگە، ساتۋ - 6,90 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,96 تەڭگە، ساتۋ - 79,83 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 14-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 538,63 تەڭگە بولدى.