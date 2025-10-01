ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:27, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار قۇنى ازداپ كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,15 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 549,06 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 549,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,13 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 641,13-641,37 تەڭگە، ال رۋبل 6,61-6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,16 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 547,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 552,47 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 640,53 تەڭگە، ساتۋ - 648,56 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,83 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,45 تەڭگە، ساتۋ - 80,26 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 30-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,29 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,06 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار