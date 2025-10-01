دوللار قۇنى ازداپ كوتەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,15 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 549,06 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 549,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,13 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 641,13-641,37 تەڭگە، ال رۋبل 6,61-6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,16 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 547,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 552,47 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 640,53 تەڭگە، ساتۋ - 648,56 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,67 تەڭگە، ساتۋ - 6,83 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,45 تەڭگە، ساتۋ - 80,26 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 30-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,29 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,06 تەڭگە بولدى.