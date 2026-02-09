ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:13, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار قايتا قىمباتتاي باستادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,10 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,75 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 494,63 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 494,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 496,91 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 585,10-589,97 تەڭگە، ال رۋبل 6,38-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,40 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 493,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,06 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,26 تەڭگە، ساتۋ - 76,60 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,13 تەڭگەگە ارزانداپ، 494,63 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
