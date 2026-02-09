دوللار قايتا قىمباتتاي باستادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,10 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,75 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 494,63 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 494,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 496,91 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 585,10-589,97 تەڭگە، ال رۋبل 6,38-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,40 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 493,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,06 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,26 تەڭگە، ساتۋ - 76,60 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,13 تەڭگەگە ارزانداپ، 494,63 تەڭگە بولدى.