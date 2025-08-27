ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    دوللار قايتا قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото:freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 537,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 533,87 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,34 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 622,59-626,80 تەڭگە، ال رۋبل 6,57-6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,76 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,54 تەڭگە، ساتۋ - 627,55 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,65 تەڭگە، ساتۋ - 76,79 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 26-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2 تەڭگەگە ارزانداپ، 533,87 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار