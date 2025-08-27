دوللار قايتا قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 537,63 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 533,87 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,26 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,34 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 622,59-626,80 تەڭگە، ال رۋبل 6,57-6,68 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,76 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,54 تەڭگە، ساتۋ - 627,55 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,65 تەڭگە، ساتۋ - 76,79 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 26-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2 تەڭگەگە ارزانداپ، 533,87 تەڭگە بولدى.