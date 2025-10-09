دوللار قايتا كوتەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 541,54 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 540,06 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 541,64 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,57 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 628,73-633,31 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,20 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 539,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 626,76 تەڭگە، ساتۋ - 634,76 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,59 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,77 تەڭگە، ساتۋ - 79,67 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 8-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,39 تەڭگەگە ارزانداپ، 540,06 تەڭگە بولدى.