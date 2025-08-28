ق ز
    دوللار قايتا ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,76 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,63 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,46 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 624,68-628,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,58-6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,00 تەڭگە، ساتۋ - 630,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,12 تەڭگە، ساتۋ - 77,12 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 27-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 537,63 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
