دوللار قايتا ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,76 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,63 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 537,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,46 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 624,68-628,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,58-6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,00 تەڭگە، ساتۋ - 630,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,64 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,12 تەڭگە، ساتۋ - 77,12 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 27-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 537,63 تەڭگە بولدى.