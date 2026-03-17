دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 483,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,96 تەڭگە، ساتۋ - 561,94 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛
- يۋان 72,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,16 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 483,83 تەڭگە، ساتۋ - 486,78 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,92 تەڭگە، ساتۋ - 560,04 تەڭگە؛
- رۋبل 5,97 - 6,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,70 - 74,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 16- ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 486,20 تەڭگە بولدى.