    10:23, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 483,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,96 تەڭگە، ساتۋ - 561,94 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛
    - يۋان 72,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,16 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 483,83 تەڭگە، ساتۋ - 486,78 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,92 تەڭگە، ساتۋ - 560,04 تەڭگە؛
    - رۋبل 5,97 - 6,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 71,70 - 74,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 16- ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 486,20 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
