ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:05, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    دوللار مەن وزگە ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Фото: Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 534,78 تەڭگە، ساتۋ - 536,80 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,99 تەڭگە، ساتۋ - 625,55 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,56 - 6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,66-76,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 533,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,10 تەڭگە، ساتۋ - 628,69 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,57 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
    - يۋان 73,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,70 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 26 -تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2 تەڭگەگە ارزانداپ، 533,87 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار