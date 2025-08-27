دوللار مەن وزگە ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 534,78 تەڭگە، ساتۋ - 536,80 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,99 تەڭگە، ساتۋ - 625,55 تەڭگە؛
- رۋبل 6,56 - 6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,66-76,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 533,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 539,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,10 تەڭگە، ساتۋ - 628,69 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,57 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە.
- يۋان 73,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,70 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 26 -تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2 تەڭگەگە ارزانداپ، 533,87 تەڭگە بولدى.