    11:03, 01 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 502,41 تەڭگە، ساتۋ - 504,81 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,01 تەڭگە، ساتۋ - 599,60 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,51 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,22 - 75,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 499,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,03 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 73,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,75 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,02 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
