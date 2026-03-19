ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:40, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار مەن تەڭگەنى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    فوتو: pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 479,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,88 تەڭگە، ساتۋ - 561,88 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,01 تەڭگە؛

    - يۋان 72,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,98 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 482,17 تەڭگە، ساتۋ - 484,73 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,23 تەڭگە، ساتۋ - 561,52 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,75 - 5,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,56 - 74,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 18-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,2 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 482,49 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
