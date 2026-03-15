    دوللار مەن تەڭگە قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 487,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,55 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 557,00 تەڭگە، ساتۋ - 567,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛

    - يۋان 72,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,07 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 490,91 تەڭگە، ساتۋ - 493,08 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,85 تەڭگە، ساتۋ - 566,47 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,07 - 6,22 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,03 - 74,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى نەبارى 0,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,29 تەڭگە بولدى.

