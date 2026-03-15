دوللار مەن تەڭگە قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 487,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,55 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 557,00 تەڭگە، ساتۋ - 567,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
- يۋان 72,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,07 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 490,91 تەڭگە، ساتۋ - 493,08 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,85 تەڭگە، ساتۋ - 566,47 تەڭگە؛
- رۋبل 6,07 - 6,22 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,03 - 74,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى نەبارى 0,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,29 تەڭگە بولدى.