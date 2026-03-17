    17:59, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار ەكى كۇندە 10 تەڭگەدەي ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,59 تەڭگەگە ارزانداپ، 479,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 486,20 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 476,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 483,10 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,12 تەڭگە، ساتۋ - 554,13 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,61 تەڭگە، ساتۋ - 6,11 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 71,75 تەڭگە، ساتۋ - 75,91 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 479,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 482,21 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 550,38 -557,00 تەڭگە، ال رۋبل 5,73-5,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,21 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، كەشە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 486,20 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
