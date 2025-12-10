ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:28, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,5 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,39 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 514,74 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 518,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,40 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەۋرو 601,05-606,79 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,96 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 515,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,69 تەڭگە، ساتۋ - 607,69 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,53 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,97 تەڭگە، ساتۋ - 77,06 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 9-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 514,74 تەڭگە بولدى.

    رەداكتورى
