دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,5 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,39 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 514,74 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 518,87 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,40 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەۋرو 601,05-606,79 تەڭگە، ال رۋبل 6,54-6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,96 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 515,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,90 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,69 تەڭگە، ساتۋ - 607,69 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,53 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,97 تەڭگە، ساتۋ - 77,06 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 9-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 514,74 تەڭگە بولدى.