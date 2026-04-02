دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 472,31 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 475,09 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 468,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,03 تەڭگە، ساتۋ - 550,03 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,01 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 69,15 تەڭگە، ساتۋ - 74,55 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 470,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,32 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 543,81-548,65 تەڭگە، ال رۋبل 5,81-5,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,79 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,43 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 1-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,06 تەڭگەگە ارزانداپ، 475,09 تەڭگە بولدى.