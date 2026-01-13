ق ز
    دوللار بىرنەشە كۇن قاتارىنان 509 تەڭگە باعامىندا تۇر

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,75 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 509,84 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 510,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,40 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 593,67-598,13 تەڭگە، ال رۋبل 6,37-6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,86 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 508,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,34 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,64 تەڭگە، ساتۋ - 77,65 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 12-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,24 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,84 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
