دوللار بيرجادا تاعى 2 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 507,05 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 509,63 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 507,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,16-595,67 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,55 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 506,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,84 تەڭگە، ساتۋ - 601,31 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,15 تەڭگە، ساتۋ - 78,19 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 19-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,63 تەڭگە بولدى.