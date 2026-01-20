ق ز
    19:44, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دوللار بيرجادا تاعى 2 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,42 تەڭگەگە ارزانداپ، 507,05 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 509,63 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 507,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,16-595,67 تەڭگە، ال رۋبل 6,42-6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,55 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 506,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,84 تەڭگە، ساتۋ - 601,31 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,15 تەڭگە، ساتۋ - 78,19 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 19-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,63 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
