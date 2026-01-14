دوللار باعامى قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,72 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,43 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 509,94 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 510,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 512,78 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 593,21-597,63 تەڭگە، ال رۋبل 6,38-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,73 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,83 تەڭگە، ساتۋ - 77,87 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 13-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,07 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,75 تەڭگە بولدى.