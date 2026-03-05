ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:15, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار باعامى كۇرت تومەندەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا ولشەمدى باعامى 6,13 تەڭگەگە تومەندەپ، 493,36 تەڭگەنى قۇرادى.

    قازاقستان قور بيرجاسىندا (KASE) استانا ۋاقىتىمەن ساعات 15:30 دا شەتەل ۆاليۋتالارى نارىعىنىڭ كەلەسى قۇرالدارى بويىنشا ساۋدا-ساتتىق جابىلدى.

    رەسەي رۋبلى دە ارزاندادى. ونىڭ باعامى 0,16 تەڭگەگە تومەندەپ، 6,26 تەڭگە بولدى.

    قىتاي يۋانى كۇندىزگى سەسسيادا 71,77 تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاستى، بۇل الدىڭعى كورسەتكىشتەن 0,5 تەڭگەگە تومەن.

    اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار 491,7-494,6 تەڭگە، ەۋرو 572,5-578,4 تەڭگە، ال رۋبل 6,28-6,41 تەڭگە ارالىعىندا ساتىپ الىنۋدا جانە ساتىلۋدا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مۇناي باعاسى باررەلىنە 84 دوللارعا دەيىن ءوستى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
