دوللار باعامى ءسال ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 524,65 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 525,28 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 525,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,88 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 606,93-610,96 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,63 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 523,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,59 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,35 تەڭگە، ساتۋ - 614,34 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,95 تەڭگە، ساتۋ - 79,01 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 11-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 525,28 تەڭگە بولدى.