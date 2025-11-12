ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    دوللار باعامى ءسال ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 524,65 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 525,28 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 525,36 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,88 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 606,93-610,96 تەڭگە، ال رۋبل 6,40-6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 74,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,63 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 523,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,59 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,35 تەڭگە، ساتۋ - 614,34 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,95 تەڭگە، ساتۋ - 79,01 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 11-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 525,28 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
