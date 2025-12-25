دوللار باعامى بىرنەشە كۇننەن بەرى قۇبىلىپ تۇر
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,34 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,81 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 511 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,81 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 600,88 - 606,51 تەڭگە، ال رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,51 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,19 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 507,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 514,54 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,57 تەڭگە، ساتۋ - 610,57 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,85 تەڭگە، ساتۋ - 76,97 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 24-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,88 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,00 تەڭگە بولدى.