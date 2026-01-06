ق ز
    دوللار باعامى بيرجادا نىعايىپ كەلەدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    دوللار

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 512,83 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 511,26 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 513,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,44 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 599,12-605,75 تەڭگە، ال رۋبل 6,19-6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,17 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,70 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 513,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,00 تەڭگە، ساتۋ - 610,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,04 تەڭگە، ساتۋ - 77,24 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 5-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 5,53 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 511,26 تەڭگە بولدى.

