    دوللار باعامى اپتا اياعىندا قايتا كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото:freepik.com

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 518,19 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 519,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 598,16-602,76 تەڭگە، ال رۋبل 6,44-6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 519,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,66 تەڭگە، ساتۋ - 604,37 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,99 تەڭگە، ساتۋ - 78,72 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 20-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,19 تەڭگە بولدى.

