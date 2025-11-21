دوللار باعامى اپتا اياعىندا قايتا كوتەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 518,19 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 519,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 598,16-602,76 تەڭگە، ال رۋبل 6,44-6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,27 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 519,25 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 522,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,66 تەڭگە، ساتۋ - 604,37 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,99 تەڭگە، ساتۋ - 78,72 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 20-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 518,19 تەڭگە بولدى.