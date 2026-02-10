ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:15, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار باعامى 491 تەڭگەگە ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,64 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,88 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 494,75 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 583,60 -588,41 تەڭگە، ال رۋبل 6,33-6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,28 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 490,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,22 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,14 تەڭگە، ساتۋ - 76,54 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 9-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,10 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,75 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
