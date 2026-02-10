دوللار باعامى 491 تەڭگەگە ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,64 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,88 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 494,75 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 491,27 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 583,60 -588,41 تەڭگە، ال رۋبل 6,33-6,46 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,28 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 490,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,22 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,14 تەڭگە، ساتۋ - 76,54 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 9-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,10 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,75 تەڭگە بولدى.