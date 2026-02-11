ق ز
    17:28, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    دوللار باعامى 490 تەڭگە بولدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,31 تەڭگەگە ارزانداپ، 490,58 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,88 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 490,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 493,20 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 583,72-588,50 تەڭگە، ال رۋبل 6,33-6,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 489,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 496,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,00 تەڭگە، ساتۋ - 592,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,07 تەڭگە، ساتۋ - 76,48 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 10-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,64 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,88 تەڭگە بولدى.

