دوللار باعامى 489 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,39 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,59 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 489,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,94 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 568,27-574,11 تەڭگە، ال رۋبل 6,16-6,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 487,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,97 تەڭگە، ساتۋ - 575,05 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,15 تەڭگە، ساتۋ - 76,24 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 10-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,59 تەڭگە بولدى.