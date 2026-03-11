    17:59, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دوللار باعامى 489 تەڭگەگە دەيىن ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,57 تەڭگەگە ارزانداپ، 489,39 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 491,59 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 489,68 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,94 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 568,27-574,11 تەڭگە، ال رۋبل 6,16-6,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,71 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 487,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 564,97 تەڭگە، ساتۋ - 575,05 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,15 تەڭگە، ساتۋ - 76,24 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 10-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,59 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
