دوللار باعامى 2,5 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 515,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 517,66 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 515,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,75 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 601,89-606,32 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,49 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 513,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,39 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,32 تەڭگە، ساتۋ - 610,30 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,41 تەڭگە، ساتۋ - 6,56 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,96 تەڭگە، ساتۋ - 77,05 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 517,66 تەڭگە بولدى.