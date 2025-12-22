ق ز
    18:30, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    دوللار باعامى 2,5 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 515,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 517,66 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 515,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,75 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 601,89-606,32 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,49 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 513,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,39 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 600,32 تەڭگە، ساتۋ - 610,30 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,41 تەڭگە، ساتۋ - 6,56 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,96 تەڭگە، ساتۋ - 77,05 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,54 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 517,66 تەڭگە بولدى.

