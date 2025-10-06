ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    دوللار ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,79 تەڭگەگە ارزانداپ، 545,67 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 547,57 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 544,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,15 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 635,99-641,44 تەڭگە، ال رۋبل 6,48-6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,49 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 542,67 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 548,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 634,66 تەڭگە، ساتۋ - 642,64 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,30 تەڭگە، ساتۋ - 80,02 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,58 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 547,57 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
