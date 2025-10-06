دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,79 تەڭگەگە ارزانداپ، 545,67 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 547,57 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 544,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,15 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 635,99-641,44 تەڭگە، ال رۋبل 6,48-6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 75,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,49 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 542,67 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 548,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 634,66 تەڭگە، ساتۋ - 642,64 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,30 تەڭگە، ساتۋ - 80,02 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,58 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 547,57 تەڭگە بولدى.